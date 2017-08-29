Кабул: Мощный взрыв прогремел поблизости от посольства США
Багдад, 29 августа, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел 29 августа в одном из банков афганской столицы неподалеку от посольства США, заявили официальные лица страны, сообщает The Independent.
По словам официального представителя МВД Афганистана Наджибы Даниша, взрыв прогремел на входе в отделения Банка Кабула.
На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за акт насилия. Информации о числе жертв также нет.
Напомним, это уже не первый взрыв, прогремевший в столице в недавнее время. В частности, 25 августа в одной из шиитских мечетей афганской столицы террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.
Тогда о своей причастности к теракту заявила исламистская группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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