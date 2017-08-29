Багдад, 29 августа, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел 29 августа в одном из банков афганской столицы неподалеку от посольства США, заявили официальные лица страны, сообщает The Independent.

Sergeant James McCauley Взрыв

По словам официального представителя МВД Афганистана Наджибы Даниша, взрыв прогремел на входе в отделения Банка Кабула.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за акт насилия. Информации о числе жертв также нет.

Напомним, это уже не первый взрыв, прогремевший в столице в недавнее время. В частности, 25 августа в одной из шиитских мечетей афганской столицы террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.

Тогда о своей причастности к теракту заявила исламистская группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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