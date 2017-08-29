Барнаул, 29 августа, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Не все земледельцы смогут получить субсидии из бюджета Алтайского края в 2018 году: исключение будет сделано для нарушителей особого противопожарного режима, действовавшего в лесах с мая 2017 года из-за участившихся пожаров. Как сообщили сегодня, 29 августа, корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, соответствующие изменения внесены в постановление правительства Алтайского края от 09.02.2017 №34 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства».

Светлана Шаповалова Алтайский лес

"В срок до 30 октября Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предоставит в Министерство сельского хозяйства края официальный список сельскохозяйственных товаропроизводителей края, допустивших нарушение пункта 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Сведения будут внесены в базу данных сельскохозяйственных товаропроизводителей. На основании этого, с февраля по июнь 2018 года, Министерством сельского хозяйства Алтайского края будут приниматься решения о возможности субсидирования основного количества сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответственно предприятия, допустившие нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, субсидии оформить не смогут. Сельхозпроизводители Алтайского края, допустившие нарушение противопожарного режима, не получат субсидий из краевого бюджета в 2018 году», — пояснили спасатели.

Между тем, по данным Минприроды Алтайского края, с начала пожароопасного сезона, который начался в регионе с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 219 пожаров, огнём пройдена площадь 159,53 га. Большинство причин возникновения лесных пожаров (130) были связаны с грозовыми разрядами. Пожары, возникшие по причине нарушения населением правил пожарной безопасности на природных объектах, произошли в 80 случаях. И только 8 очагов спровоцировали сельхозпалы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что к 2018 году в Алтайском крае будет подготовлена нормативная база, позволяющая более жёстко наказывать нарушителей противопожарного режима (вплоть до лишения муниципалитета государственной поддержки) в мае 2017 года заявил алтайский губернатор Александр Карлин. Такие жёсткие меры были обусловлены тем обстоятельством, что далеко не все алтайские земледельцы соблюдали запрет на огневые работы, несмотря на особый противопожарный режим, действовавший на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Вопрос лишения субсидий за нарушения особого противопожарного режима будет действовать со следующего после внесения соответствующих поправок в нормативные документы.