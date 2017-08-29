Астана, 29 августа, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена отвечать США зеркальными мерами, усложняя выдачу виз американским гражданам в ответ на решение Вашингтона. Однако эти меры не исключены, если Вашингтон выберет путь осложнения работы наших посольств и консульств, заявил 29 августа журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Абдулла, таможня даёт добро!»

Как отметил Рябков, Москва не собирается предпринимать что-либо, что осложнило бы жизнь в США российским гражданам, число которых довольно велико. Американцы также должны ездить Россию с минимальными затруднениями, поэтому ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз не планируется.

Принятие зеркальных мер в ответ на политику США было бы для России контрпродуктивно. Москве не выгодно разрушать отношения с США и с точки зрения контактов между людьми, и в области развития экономических отношений, отметил дипломат.

«Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США — это тоже возможно, — вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро», — заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM с 23 августа во всех консульствах США в России приостановлена выдача американских неиммиграционных виз. В Москве выдачу виз российским гражданам возобновят 1 сентября, при этом консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке для собеседований будут более недоступны.

Такой шаг со стороны США последовал после того, как российские власти рекомендовали Вашингтону сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек, то есть уравнять его с количеством российских дипломатов в США. Также власти РФ закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Эти меры стали ответом на принятие Конгрессом США проекта новых санкций против России.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва не выдвигала Вашингтону требования о сокращении персонала американской дипмиссии в России. Это было лишь предложение, а американская сторона сделала так, как сделала, пояснила дипломат.

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