МИД предостерег США от осложнения работы российских дипмиссий
Астана, 29 августа, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена отвечать США зеркальными мерами, усложняя выдачу виз американским гражданам в ответ на решение Вашингтона. Однако эти меры не исключены, если Вашингтон выберет путь осложнения работы наших посольств и консульств, заявил 29 августа журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Как отметил Рябков, Москва не собирается предпринимать что-либо, что осложнило бы жизнь в США российским гражданам, число которых довольно велико. Американцы также должны ездить Россию с минимальными затруднениями, поэтому ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз не планируется.
Принятие зеркальных мер в ответ на политику США было бы для России контрпродуктивно. Москве не выгодно разрушать отношения с США и с точки зрения контактов между людьми, и в области развития экономических отношений, отметил дипломат.
«Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США — это тоже возможно, — вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро», — заключил Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM с 23 августа во всех консульствах США в России приостановлена выдача американских неиммиграционных виз. В Москве выдачу виз российским гражданам возобновят 1 сентября, при этом консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке для собеседований будут более недоступны.
Такой шаг со стороны США последовал после того, как российские власти рекомендовали Вашингтону сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек, то есть уравнять его с количеством российских дипломатов в США. Также власти РФ закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Эти меры стали ответом на принятие Конгрессом США проекта новых санкций против России.
28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва не выдвигала Вашингтону требования о сокращении персонала американской дипмиссии в России. Это было лишь предложение, а американская сторона сделала так, как сделала, пояснила дипломат.
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