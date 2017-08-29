Москва, 29 августа, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей с юмором комментируют сбой в сервисе «Яндекс.Карты»: с карты-схемы пропал остров Сахалин, а по времени сбой совпал с запуском ракеты КНДР к соседнему острову Хоккайдо (Япония).

Карта и компас

«С ракетой ядреной играл Ким Чен Ын. На Яндекса картах пропал Сахалин», — пишет пользователь Twitter Ivan Semyonov‏.

Хештегом #Началось сопроводил свой комментарий пользователь @needmoresorrow, написав, что «@yandex согласно секретному соглашению передал #Сахалин Японии».

Другие комментаторы снабдили свои посты хештегами #Hi-tech и даже пишут, что «Сахалин все».

Напомним, сбой в сервисе «Яндекс.Карты», в результате которого перестал отображаться остров Сахалин, совпал по времени с пуском северокорейской ракеты в сторону Японии. Причем, по данным СМИ, ракета пролетела над территорией Японии и упала в океан.

Остров виден в вариантах карты «гибрид» и «спутник». Сахалин отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км) и пропадает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км), затем снова появляется при приближении.

Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах и в мобильных приложениях для iOS и Android. Пользователи обратили внимание на проблему около 2:00 мск. К 8:30 мск сбой не исправлен.

Официальных комментариев от «Яндекса» пока не поступало.

Напомним, очередной пуск северокорейской ракеты был осуществлен в ночь на 29 августа. Пхеньян запустил ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в 1,18 тыс. километрах от мыса Эримо (остров Хоккайдо).

Дальность полета ракеты составила 2,7 тыс. километров. Также в соцсетях это вызвало волну шуток: как можно было промахнуться мимо целой страны.

Токио уже выразил официальный протест в связи с новым пуском. Официальный протест направлен Пхеньяну. Комментируя действия северокорейских властей, в Токио назвали ракетный пуск «серьезной угрозой» как для Японии, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Ранее Северная Корея в нарушение резолюции Совбеза ООН неоднократно проводила испытательные запуски баллистических ракет. В первую очередь свою озабоченность выражают Южная Корея, США и Япония.