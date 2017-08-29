Барнаул, 29 августа, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Барнауле к концу 2018 года начнёт работать центр реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, оснащенный самым современным оборудованием. Его строительство ведется сейчас на территории алтайского медицинского кластера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минздрав Алтайского края В Барнауле строится современный центр реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата

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По данным министерства здравоохранения Алтайского края, на сегодняшний день уже возведены подземные части двух из трех корпусов, ведутся работы по бетонированию перекрытий подвальной части.

«Общая площадь центра составит порядка 11 000 квадратных метров, что позволяет говорить о том, что проект является одним из самых масштабных, среди проектов такого рода на территории Российской Федерации за последние десятилетия», — отмечают в краевом минздраве.

В стационаре центра одновременно смогут проходить лечение 148 пациентов. Терапия патологией опорно-двигательного аппарата будут проводить как на раннем, так и на позднем послеоперационном этапе. Для этого, в частности, будут применять пневматические тренажеры и оборудование для водолечения.

По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, Алтайский край для реализации этого проекта был выбран не случайно.

«В нашем медицинском кластере созданы благоприятные природные и медицинские условия. В непосредственной близости находится крупнейший в регионе Федеральный центр травматологии ортопедии и эндопротезирования. Строящийся центр реабилитации размещен в реликтовом лесу», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства центра в столице Алтайского края инвестор оценил более чем в 500 млн. рублей. Проект предполагает создание свыше 90 рабочих мест.

Несколько лет назад в крае успешно реализовали первый крупный проект частно-государственного партнерства в сфере медицины совместно с компанией B. Braun. В Барнауле создан Центр гемодиализа.