Барнаул, 29 августа, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае до 1 сентября сохраняется высокая пожароопасность, возможно возникновение лесных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

skeeze Лесной пожар

«По информации синоптиков в Алтайском крае в период с 28 августа по 1 сентября ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), возможно возникновение лесных (ландшафтных) пожаров», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что ответственным ведомствам необходимо своевременно предпринимать меры по недопущению распространения огня на населённые пункты, линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс. Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль территорий для предотвращения пожаров, провести разъяснительную работу с местными жителями.

Кроме того, населению следует быть предельно внимательными при обращении с огнём: не сжигать мусор и сухую траву; выезжая на отдых, не разводить костры; не бросать не потушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей); не позволять детям играть с огнём.

В МЧС добавили, что региональные сельхозпроизводители, допустившие нарушение противопожарного режима, не получат субсидий из краевого бюджета в 2018 году.