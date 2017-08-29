Циндао, Китай, 29 августа, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В порту Циндао состоялась торжественная церемония посвященная отправлению исследовательского судна «Сянянхун-01», экипажу которого предстоит совершить кругосветное путешествие, в ходе которого исследователи из КНР получат ценные данные о климатических изменениях на планете.

Океан

В заявлении, опубликованном Государственным океаническим управлением КНР, отмечается, что китайские ученые сосредоточатся на исследовании климата, а также морских ресурсов. Большая часть научных исследований пройдет в южном полушарии, пишет «Синьхуа».

Спустя несколько месяцев «Сянянхун-01» присоединится к единственному китайскому ледоколу «Сюэлун», команда которого в настоящее время изучает регион Антарктики.

В ходе 260-дневной миссии «Сянянхун-01» преодолеет более 35 тыс. морских миль и вернется в порт Циндао не ранее 15 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследовательское судно «Сянянхун-09» со 150 учеными на борту покинуло порт Циндао и легло на курс по направлению к Марианской впадине, где ученым предстоит провести целый ряд погружений, главной целью которых станет изучение биосистемы на дне впадины и поиск полезных ресурсов на дне океана.