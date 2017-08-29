Киев, 29 августа, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Около $1,25 млрд должен выплатить Киев по внешним долгам до 2018 года, заявил 27 августа заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает УНИАН.

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По его словам, помимо внешнего долга, Украина должна будет выплатить до конца 2017 года $0,73 млрд по внутренним займам. Таким образом, до конца текущего года Украина должна отдать почти $2 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий долг Украины на конце июля 2017 года по данным министерства финансов Украины составил $75,01 млрд, увеличившись в июле на 0,44%. При этом внутренний долг государства составил $26,07 млрд, внешний — $36,94 млрд, часть общего долга гарантируется государством.

Напомним, одним из основных кредиторов Киева является Международный валютный фонд (МВФ). По прогнозу НБУ, Киев получит в 2017 году от МВФ $3 млрд, при этом во втором полугодии Украина обязана выплатить фонду $1 млрд.

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