Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской аравии Халид аль-Фалих провели встречу в Санкт-Петербурге, на которой выразили намерение продлить соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в картель, ещё на три месяца, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

ChrisErbach Зал Совета по Опеке

Соглашение предусматривает ограничение добычи нефти в тех странах, которые приняли его условия ранее. В соответствии с заявлением участников встречи, действие данного соглашения будет продлено ещё на три месяца — до июня 2018 года. Кроме того, министры России и Саудовской Аравии намерены обсудить данное предложение с остальными странами, сообщает источник.

Читайте также: ОАЭ сокращает экспорт нефти на 10%

Напомним, договор между ОПЕК, Россией и другими добывающими странами был подписан в Вене в конце 2016 года. Тогда его поддержали 11 стран, не входящих в ОПЕК. В мае 2017 года сокращение добычи нефти продлили на девять месяцев до марта 2018 года.