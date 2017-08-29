Вашингтон, 29 августа, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В США число жертв урагана «Харви» увеличилось до десяти человек, сообщает 29 августа The New York Times со ссылкой на власти штата Техас.

Ураган

Сообщается, что еще два человека погибли в округе Монтгомери. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали шесть человек в округе Харрис, один человек погиб в городе Рокпорт, ещё одно тело обнаружили в городе Ла Марк.

По информации издания, на данный момент более восьми тысяч жителей Хьюстона, где уже выпало более 760 мм осадков, находятся в убежищах.

Кроме того, в результате урагана более 30 тыс. жителей Хьюстона остались без крова. От наводнений пострадали до 50 округов штата.

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Как сообщало ИА REGNUM, экономический ущерб от прохождения урагана, по оценкам специалистов штата Техас, может составить около $30 млрд. Президент США Дональд Трамп намерен посетить пострадавший от стихийного бедствия штат 29 августа.

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