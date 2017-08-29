Киев, 29 августа, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Киев готов официально назвать Москву агрессором: такое определение содержится в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в парламент, заявила в эфире «Пятого канала» Украины представитель президента страны Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

Пейзаж войны

По ее словам, закон завершен, и уже состоялись консультации по нему с партнерами по «нормандскому формату». Кроме того, к консультациям по этому закону также были привлечены американские эксперты и специалисты, пояснила Луценко.

Она отметила, что в законе «впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором». При этом в документе будет присутствовать прямая отсылка к 51-й статье Устава ООН: «Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это еще раз — не война, а самооборона», — заявила Луценко.

Помимо права на «оборону» себя, Киев не будет нести ответственности за ситуацию над «временно оккупированными территориями», сказала представитель президента Украины. Ранее о том, что в Киеве готовится законодательный акт о реинтеграции Донбасса, заявлял Порошенко.

Выступая перед журналистами 15 июня, украинский лидер заявил, что таким образом будет законодательным путем решен вопрос с возвратом территорий Донбасса. Он подчеркнул, что «российская агрессия» в Донбассе должна быть остановлена военным путем, поэтому сворачивать в Донбассе военные действия Киев не собирается.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — сказал Порошенко, уточнив, что законопроект базируется на Минских соглашениях.

По данным СМИ, в законе также будет предусматриваться отмена статуса антитеррористической операции на востоке Украины и введение военного положения в прифронтовых районах. После этого предполагается, что территорию будет контролировать армия, а не Служба безопасности Украины, что «позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

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В Кремле в июне заявили, что деталями готовящегося документа не располагают. Ранее российские официальные лица, в том числе на высшем уровне, неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса на Украине.

Что касается определения «страна-агрессор», то, видимо, после него Киев окончательно может прекратить делать вид, что исполняет Минские соглашения: их реализация становится невозможной, если конфликт из гражданской войны переводится в режим «оккупации». 13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киеву пора изменить формат военной операции, которую Украина ведет против республик Донбасса.

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По мнению Турчинова, трехлетние боевые действия на востоке Украины вышли по своим масштабам из формата «антитеррористической операции», и проведенная операция выполнила некие важные задачи, но теперь наступила необходимость нового формата «защиты страны». Ранее секретарь украинского СНБО предлагал разрешить применение регулярной армии против «гибридной агрессии России».

Накануне «переименования» так называемой «антитеррористической операции», унесшей жизни, по данным ООН, не менее 10 тыс. жителей Донбасса, в Киеве уже начали готовиться вернуть себе ДНР и ЛНР: об этом 24 августа заявил замминистра Украины по делам беженцев Юрий Грымчак.

По его мнению, это произойдет уже в 2018 году. В июле об этом говорил и Порошенко. Полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, комментируя планы Киева, заявил, что так называемая реинтеграция Донбасса не согласуется с Минскими договоренностями и не может быть частью процесса мирного урегулирования конфликта.