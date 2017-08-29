Москва, 29 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. В бюджет Самарской области поступят около 440 млн рублей, предназначенных для организации занятости и переподготовки работников АвтоВАЗа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован 29 августа на сайте правительства.

Yuryi Abramochkin Сборочный конвейер АвтоВАЗ

Бюджетные ассигнования в размере 439 185 тыс. рублей выделяются Роструду из Резервного фонда правительства РФ. Как говорится в пояснении к документу, субсидия пойдет на софинансирование «дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

Предполагается, что на выделенные средства будет организована занятость работников АвтоВАЗа, которым грозит увольнение, а также их профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации. Организации, которые примут к себе оставшихся без работы сотрудников автогиганта, получат частичное возмещение расходов на оплату труда.

Как отмечают в правительстве, такая мера позволит обеспечить занятость по меньшей мере четырем тысячам работников АвтоВАЗа, которым грозит увольнение. Профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации пройдут не менее двух тысяч из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа проект постановления правительства РФ о выделении Самарской области субсидии для сохранения рабочих мест на АвтоВАЗе анонсировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заявил, что в 2017 году регион должен получить субсидию в размере примерно 430 млн рублей.

Речь идет о работниках автоконцерна, не востребованных в настоящее время на производстве автомобилей. По словам главы Минпромторга, в 2017 году планируется трудоустроить 1367 высвобождаемых работников, при этом к концу 2018 года численность работников АвтоВАЗа должна составить 32 тыс. человек.

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