Красногорск, 29 августа, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В некоторых школах Московской области праздничные линейки 1 сентября перенесут на более позднее время. Это сделано для удобства празднования Курбан-байрама. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, передает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Праздник Курбан-байрам совпадает с празднованием Дня знаний. В тех муниципалитетах, где места молитв находятся вблизи школ, для удобства было решено передвинуть школьные линейки и провести их в 10:00», — уточнил Аббясов.

Всего в области 1 сентября откроются около 1500 школ. Из них 100 являются частными, три государственными, остальные — муниципальные.

В 35 школах, которые расположены вблизи мест празднования Курбан-байрама, торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве родители учеников школы №2107 в Мещанском районе на проспекте Мира, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за празднования Курбан-байрама. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих.

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