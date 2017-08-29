Москва, 29 августа, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Юлия Липницкая не справилась с возросшим уровнем популярности после успеха в Сочи. Об этом заявил тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RT.

Kremlin.ru Вручение государственной награды чемпионке по фигурному катанию 22 Олимпийских зимних игр 2014 Юлии Липницкой

«Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы. Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя», — сказал Жулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно о том, что олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. Она предупредила об этом Федерацию фигурного катания на коньках ещё в апреле этого года.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.