Киев, 29 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Все стороны военного конфликта в Донбассе обязаны соблюдать договоренность о прекращении огня в связи с началом учебного года, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, сообщает 28 августа пресс-служба ООН.

Mil.ru 1 Сентября

По его словам, режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 25 августа, должен быть устойчивым», и все стороны конфликта должны «полностью следовать положениям» договора о «школьном перемирии».

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Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о «школьном перемирии» была достигнута в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Новое перемирие было объявлено с полуночи 25 августа. Тем не менее Украина продолжает нарушать договоренности, обстреливая позиции ополченцев.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ предоставила отчет, согласно которому частота обстрелов после объявления «школьного перемирия» в Донбассе существенно уменьшилась.

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