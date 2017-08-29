Вашингтон, 29 августа, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В США участник Олимпийских игр 2016 года в Бразилии по легкой атлетике Дэвид Торренс найден мертвым, сообщает 29 августа Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Спортсмен, представлявший Перу на Олимпийских играх 2016 года, найден мертвым в бассейне в жилом комплексе в городе Скотсдейл штат Аризона, куда он приехал несколько недель назад для участия в тренировках.

Торренс был обнаружен мертвым в 7:30 по местному времени. Сотрудники спортивного комплекса извлекли тело со дна бассейна.

В настоящее время полиция расследует причину смерти спортсмена. По предварительным данным, нет никаких оснований утверждать, что это было убийство.

Тело отправлено на экспертизу для установления причины смерти. Этим будут заниматься специалисты из Управления медицинского осмотра по округу Марикопа.

Напомним, Дэвид Торренс американо-перуанский бегун на дистанции средней дальности. Высшим достижением его карьеры была серебряная медаль на Панамериканских играх 2015 года.