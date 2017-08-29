Москва, 29 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Многие эксперты связывают падение цен на нефть 28 августа с ураганом «Харви». Это не совсем так, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Буровая

Конечно, его влияние сократило выпуск нефтепродуктов из-за закрытия НПЗ. Но это обычные ценовые колебания внутри торгового диапазона $51,25 — $52,70. По сезонным циклам август и сентябрь являются слабыми месяцами для нефти, поэтому в это время резкие нисходящие коррекции — нормальное явление.

Очередная неудачная попытка пройти уровень $52,70 привела к снижению цен на 2%, до $51,49. Движение 28 августа совпало по амплитуде и волновой структуре с движением за 24 августа.

По предварительным оценкам, ликвидация последствий шторма обойдется Техасу в 40 млрд долларов. Вспомним ураган «Катрина» в конце августа в 2005 году. Нефть дорожала в тот момент, когда он бушевал. Тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей. По оценкам 2007 года, экономический ущерб составил $125 млрд. Частичное влияние есть, но списывать все на «Харви» не стоит.

От сезона ураганов в США (с июня по конец ноября) выигрывает сорт Brent. Спрос сокращается на американскую нефть WTI и увеличивается на Brent. С 26 июля разница в ценах между Brent и WTI в 2,5 раза, с $2,17 до $5,60. Пока brent торгуется выше $51, цена может уйти выше $54. На фоне слабости американского доллара 29 августа ожидается умеренный рост котировок до $52,50.

Напомним, 28 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,99%, до $51,89 за баррель, WTI — на 2,71%, до $46,57 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 49,83 за баррель.

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