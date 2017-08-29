Киев, 29 августа, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Киев впервые охарактеризует Россию как «страну-агрессора» на законодательном уровне. Такую формулировку будет содержать законопроект о реинтеграции Донбасса, заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского «Пятого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM И «другие военные формирования»

«Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором», — отметила она.

По словам Луценко, в документе указана прямая ссылка на международные нормы — 51-ю статью Устава ООН, оговаривающую право государства — в данном случае Украины — на самооборону. Формулировки законопроекта, по мнению авторов, позволят Киеву рассчитывать на финансовую помощь.

«Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», — пояснила Луценко.

Представитель главы Украины в Верховной раде добавила, что законопроект завершен на 99,9% и подготовлен к регистрации в парламенте. Кроме того, Киев получил соответствующие консультации от стран «нормандской четверки», куда помимо Украины входят РФ, ФРГ и Франция, и от США.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» был анонсирован президентом Украины Петром Порошенко в июне. Тогда украинский лидер пояснил, что в основу документа лягут Минские соглашения. Проект закона предусматривает изменение формата «антитеррористической операции» в Донбассе, новый статус региона должен быть выработан «политико-дипломатическим путем урегулирования» вооруженного конфликта.

Полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, говоря о законопроекте, заявил, что так называемая реинтеграция Донбасса не согласуется с Минскими договоренностями и не может являться частью процесса мирного урегулирования конфликта.

По сути, документ дает Киеву повод для затягивания исполнения Минских соглашений — 2. Концепция основана на объявлении части территорий Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными» Россией, что делает исполнение Минских соглашений невозможным в принципе, помимо того, что противоречит реальному положению дел.

Законопроект предполагает возможность введения в Донбассе военного положения. Соответствующее решение принимает глава государства, который наделен правом задействовать не только национальную армию, но и «другие военные формирования».

Все органы местного самоуправления на «оккупированных» территориях объявляются Киевом незаконными. Таким образом, конструктивный диалог становится заведомо невозможным и очевидно не входит в намерения украинской стороны.

Вместе с тем глава администрации президента Украины Константин Елисеев характеризует законопроект как направленный на «восстановление и реинтеграцию этих территорий политико-дипломатическим путем», утверждая, что в основе его лежит «выполнение Минских договоренностей». Каким образом эти тезисы сочетаются с отказом от диалога и военным положением, не говорится.

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