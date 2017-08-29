Чита, 29 августа, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Забайкальский краевой суд отклонил апелляционную жалобу криминального авторитета Георгия Углавы (Тахи), которого Центральный районный суд Читы в апреле 2017 года приговорил к 3,5 годам колонии общего режима за вымогательство, сообщает 29 августа пресс-служба краевого суда.

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В суде Углава заявил, что невиновен, а уголовное дело было сфабриковано. Такой же позиции придерживались и другие его подельники: Гогит Гвишиани, Евгений Гончаров и их адвокаты. Отмечается, что проходивший по этому делу Анвери Шанидзе скончался в ИК-2 в мае 2017 года.

«Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда, рассмотрев материалы дела, оставила приговор Центрального районного суда г. Читы в отношении Углавы, Гончарова и Гвишиани без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, приговор в отношении Анвери Шанидзе отменен в связи со смертью осужденного», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Углава и его подельники в 2007 году вымогали у одного из предпринимателей Читы 400 тыс. рублей, угрожая при этом физической расправой. Расчёт произошел в ресторане «Мимино» через посредника. 1 февраля 2017 года Углава был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц»).

В апреле 2017 года Центральный районный суд Читы приговорил Георгия Углаву к 3,5 годам колонии общего режима.