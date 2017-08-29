Москва, 29 августа, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс.Карты» перестал отображать остров Сахалин. При этом причина технического сбоя пока неясна.

Latitude Остров Сахалин

Сахалин отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), исчезает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и при дальнейшем приближении вновь появляется.

Как сообщает «Рен-ТВ», проблема была замечена в ночь на вторник около 2:00 мск. По состоянию на 7:00 проблема по-прежнему присутствует.

Ошибка обнаруживается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет. Сбой также проявляется в веб-версии сервиса в различных веб-браузерах и в мобильных приложениях для операционных систем iOS и Android.