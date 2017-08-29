Москва, 29 августа, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В начале недели, 28 августа, торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. На фоне высоких цен на нефть и общего ослабления американского доллара пара доллар/рубль снизилась до 58,34 рубля, курс евро — до 69,60 рубля. Здесь в пользу рубля мог сыграть последний день налоговых выплат августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Экспортеры уплачивали налог на прибыль.

ИА REGNUM Рубль

Со снижением нефтяных котировок и удорожанием единой валюты на рынке Форекс укрепление рубля к иностранным валютам прекратилось. Нефть в течение трех часов подешевела на 2%, до $51,49. Я не связываю падение цен на нефть с ураганом «Харви». Это обычные ценовые колебания внутри торгового диапазона $51,25 — $52,70.

По сезонным циклам август и сентябрь являются слабыми месяцами для нефти, поэтому в это время резкие нисходящие коррекции — нормальное явление. Пока Brent торгуется выше $51 за баррель, покупателям на нефтяном рынке ничего не угрожает.

29 августа на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Её рост не поможет рублю во вторник открыться в плюсе против иностранных валют. С открытия ожидается ослабления рубля из-за ухода инвесторов в защитные активы из-за новых испытаний ракет КНДР. Северная Корея запустила ракету в сторону северной Японии. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан. Вечером Совбез ООН проведёт экстренное заседание.

Один расчетный уровень 58,43 рубля был достигнут. Следующей целью выступит отметка 57,80 рубля. Остановку укрепления рубля стоит ожидать на 57,27 рубля. Эти уровни получены с помощью технического анализа, и рынок не обязан их достигать. Они нужны как ориентиры, чтобы выгодно купить или продать валюту под сформировавшийся внешний фон.

Если 29 августа курс доллара откроется ростом до 58,62 рубля, то пара проведет весь день в коррекционной фазе. Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. Если сегодня рынок закроется ниже 58,70 рубля, то 30 августа стоит ожидать новой волны продаж доллара.

Напомним, 28 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 14 коп. (-0,24%), до 58,43 руб., курс евро повысился на 8 коп. (+0,11%), до 69,98 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+19,04%), евро/рубль — 228,3 млн евро (-19,71,%).

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