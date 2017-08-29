Москва, 29 августа, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В России утверждены Правила предоставления финансовой поддержки Фондом содействия реформированию ЖКХ субъектам РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

ЖКХ

Правила устанавливают порядок предоставления Фондом финансовой поддержки региональным бюджетам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в государственной или муниципальной собственности.

Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлечённым ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов.

Для получения финансовой поддержки в субъекте РФ должны быть утверждены «дорожные карты» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории региона.

Финансовая поддержка будет предоставляться в соответствии с поступившими в Фонд заявками регионов России на основании соглашения между субъектом Федерации, Минстроем РФ и Фондом.

Соглашение должно содержать в том числе значение показателя эффективности использования финансовой поддержки. Он определяется как соотношение объёма привлечённых субъектом Федерации средств по заключённым концессионным соглашениям к объёму средств финансовой поддержки. Такое соотношение должно быть более 10 к 1.

В случае если это условие не будет выполнено, субъект РФ обязан будет вернуть средства финансовой поддержки пропорционально невыполнению планового показателя.

Оказание финансовой поддержки будет стимулировать регионы России к привлечению частных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечит инвесторам стоимость заёмных средств, привлечённых на их реализацию, по ставке, не превышающей 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, а мае 2017 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС представить предложения по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе РФ отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

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