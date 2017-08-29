Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Главный врач камчатской краевой детской инфекционной больницы Татьяна Дмитриева предстанет вскоре перед судом по обвинению в хищении вверенного ей имущества, а именно 1 млн 800 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР региона, расследование завершено, дело передано на утверждение в прокуратуру и вскоре будет направлено в суд.

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По версии следствия, в 2012 году главный врач похитила деньги, которые были заработаны больницей при оказании платных услуг населению. Руководитель распределяла суммы в качестве дополнительных выплат к зарплате, заработав сама почти 2 млн рублей на этом.

Сама Татьяна Дмитриева не согласна с обвинением и считает, что действовала четко по уставу больницы, который был принят еще до того, как она вступила в должность. Её коллеги, которые в начале августа написали властям открытое письмо, называют дело «абсурдным». Подписавшиеся под письмом медики считают, что косвенной причиной для возбуждения уголовного дела могло стать то, что «Татьяна Терентьевна не боится выступать в защиту интересов учреждения в спорах со страховыми компаниями и вышестоящим руководством».

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Корреспонденту ИА REGNUM коллеги обвиняемой рассказали, что Дмитриева является довольно известным врачом на Камчатке. Попасть к ней на прием сложно, так как она принимает людей со всех уголков полуострова. На её счету ни одна спасенная жизнь, многие семейные пары обязаны ей тем, что у них на свет появились здоровые дети. Она единственный на Камчатке врач-генетик.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наблюдается острый дефицит медицинских кадров. Сейчас, если Татьяна Дмитриева будет осуждена, то край лишится еще и единственного врача-генетика с большим опытом работы. Коллектив написал открытое письмо в правительство Камчатки.