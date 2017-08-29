Нью-Йорк, США, 29 августа, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Российский хоккеист Данис Зарипов получил разрешение играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 28 августа сообщает «Р-спорт».

Хоккейный шлем

"Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность», — приводит издание слова Зарипова.

Он также добавил, что планирует продолжить процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить Даниса Зарипова до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля отстранила 36-летнего нападающего от участия в чемпионате.

Напомним, Данис Зарипов в начале июля подписал двухлетний контракт с казанским клубом «Ак Барс». Он является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (2009, 2010) и магнитогорского «Металлурга» (2014, 2016).

Нападающий является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009 и 2014) и входит в тройку самых результативных игроков в истории КХЛ.