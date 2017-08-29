Красноярск, 29 августа, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Предложенное Минздравом РФ повышение минимальной розничной стоимости крепкого алкоголя не решит проблему алкоголизации населения, считает депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

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По его словам, единственное, к чему приведёт такая мера, — это «повышение и так не низких доходов игроков алкогольного рынка и тех, кто торгует спиртным нелегально».

Напомним, Министерство здравоохранения РФ направило в Минфин предложение повысить минимальную розничную стоимость крепкого алкоголя с содержанием спирта более 9%. По данным «Ведомостей», новое предложение Минздрава о повышении акциза предлагает пересмотреть цену уже в 2018 году. В министерстве считают, что оптимальная цена бутылки должна быть более 300 рублей. При этом темпы роста ставки налога должны «опережать инфляцию», которая запланирована на уровне 4% в 2017 году. Увеличение акцизов в Минздраве назвали наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя.

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«Я абсолютно уверен, что первопричиной всех проблем, связанных с алкоголем, является его незаконная продажа. Например, ночная торговля в круглосуточных павильонах, покупка через таксистов и так далее. И те меры, которые сейчас предлагает Минздрав, могут привести к тому, что тот самый «серый» рынок алкоголя будет расти. Люди, которые пили, будут продолжать пить и дальше. И вместо того, чтобы купить легальный алкоголь, они будут еще усерднее искать возможность обойти закон и приобрести нелегальное спиртное, без акцизных марок, продаваемое с рук по низкой цене. В общем, предлагаемая министерством мера достаточно спорна», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

По мнению Ильи Зайцева, действенной мерой по борьбе с алкоголизацией населения является тотальная борьба с незаконной продажей спиртного.

«Конкретный пример. В округе, от которого я избран, немало точек, торгующих алкоголем. А процедура закрытия и запрета деятельности подобных заведений занимает от 4 до 7 месяцев. Это происходит по одной простой причине: есть зафиксированный факт незаконной торговли, есть небольшой штраф, но чтобы эту точку закрыть раз и навсегда, необходимо обращаться в суд. И тут начинается крайне долгая и неповоротливая процедура. Поэтому, пока мы будем повышать цены на легальную алкогольную продукцию, эти «товарищи» будут продолжать торговать дешевым и опасным спиртом. Должна быть объявлена тотальная война нелегальной алкогольной продукции. Плюс ко всему необходимо законное сокращение числа мест, где алкоголь доступен, в том числе для обозрения несовершеннолетних. Есть конкретные примеры, когда в одном здании находится какой-нибудь образовательный центр, не являющийся муниципальным учреждением, и рядом с ним, буквально дверь в дверь, располагается пивная точка. И это не является нарушением закона, потому что данное учреждение — не муниципальное», — подытожил парламентарий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2017 года начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил разработать закон о трезвости по пятницам. По словам главного полицейского края, так называемая пьяная преступность является на сегодняшний день одной из острых проблем, особенную тревогу «вызывают Таймыр и Северо-Енисейский район, где практически 90% преступлений совершается лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения».

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По информации полиции, наивысшая криминогенная активность, связанная с потреблением алкогольной продукции, приходится именно на пятницы. Например, в Красноярском крае в декабре 2016 года преступления чаще всего совершались по пятницам (по понедельникам было пресечено 370 правонарушений, по средам — 449 правонарушений, а по пятницам — 570). Что касается преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, то таких больше всего совершалось также по пятницам (в ноябре 2016 года: по понедельникам — 37 преступлений; по средам — 39 преступлений; по пятницам — 63 «пьяных» преступления).

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