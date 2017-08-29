Владивосток, 29 августа, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Четыре природных достопримечательности Дальнего Востока, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2017 году стали наиболее популярными у туристов. Среди таковых отметили «Вулканы Камчатки», «Ленские столбы», «Центральный Сихотэ-Алинь» и «Остров Врангеля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Шпиленок Карымский вулкан. Камчатка

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По данным аналитического агентства ТурСтат, четвёртой по популярности у туристов природной достопримечательностью России из списка Всемирного наследия Юнеско, стали «Вулканы Камчатки». В объект наследия входят 6 отдельных участков, где располагаются около 30 действующих и 300 потухших вулканов.

За 2016 год Камчатский край посетили почти 200 тыс. туристов. Чаще всего в регионе едут в Кроноцкий заповедник, Долину гейзеров, природные парки Ичинская сопка, Наличево и Южно-Камчасткий и так далее.

Республику Якутию в этом списке на пятой позиции представляет природный парк «Ленские столбы». Согласно последним подсчётам, в летний сезон «Ленские столбы» посещают по 15 тыс. туристов. Природный парк составляют стометровые скальные образования, которые расположены вдоль берега реки Лена.

На седьмом месте находится природный заповедник «Центральный Сихотэ-Алинь», расположенный в Приморье. За 2016 год здесь побывали 3 тыс. туристов. В природный заповедник «Центральный Сихотэ-Алинь» входят Сихотэ-Алинский биосферный заповедник и биологический заказник «Горалий» на побережье Японского моря.

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Природный комплекс чукотского заповедника «Остров Врангеля» занял восьмую позицию в списке наиболее популярных у туристов природных достопримечательностей России, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К «Острову Врангеля» относятся острова Врангеля и Геральд. За 2016 год остров Врангеля посетили свыше 400 интуристов, преимущественно круизных.

Кроме того, в список вошли озеро Байкал, «Золотые горы Алтая», Западный Кавказ, «Девственные леса Коми», Убсунурская котловина и Плато Путорана.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из наиболее ожидаемых тем для дальневосточников на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году стала стоимость авиаперелётов. Люди жаловались, что не могут выехать дальше дачного участка, а другим удается всё-таки скопить на отпуск в странах АТР, однако на это уходит несколько лет. Что касается Европы, это для жителей Дальнего Востока слишком дорогое удовольствие.