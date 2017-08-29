Пекин, 29 августа, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Курс юаня вновь достиг рекордного уровня, укрепившись 29 августа на 60 базисных пунктов, сообщает агентство «Синьхуа».

23yy.com Юань

Таким образом, курс китайской валюты составил 6,6293 юаня за доллар США, что уже достаточно близко к психологической отметке 6,6.

За последние три недели юань окреп на более чем 880 базисных пунктов, чего с национальной валютой Поднебесной не случалось довольно давно.

Напомним, что после прошедшего взлета юаня по отношению к доллару специалисты прогнозировали некоторое его падение. Однако, за первым взлетом после небольшой передышки последовал второй.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня на 28 августа составил 6,6353 за доллар США.