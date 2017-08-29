Нью-Йорк, США, 29 августа, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй раунд Открытого чемпионата США — US Open.

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В первом круге Шарапова, которая получила wild card от организаторов, одержала победу над второй ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Матч, продолжавшийся 2 часа 42 минуты, завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

За весь матч Шарапова семь раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. Халеп реализовала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла 4 подачи соперницы.

Во втором круге турнира Шарапова встретится с представительницей Венгрии Тимей Бабош, которая одержала победу над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Напомним, открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

US Open-2017. Женщины. 1-й круг.

Мария Шарапова (Россия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:4, 4:6, 6:3