Казань, 29 августа, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий «Татагропромбанка» за сентябрь 2017 года планирует потратить на банкротные процедуры 11,66 млн рублей. Из них выплаты увольняемым работникам банка составят 6,32 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 25 августа прошло первое собрание кредиторов банка. В рамках него был заслушан отчёт конкурсного управляющего о финансовом состоянии ООО «Татагропромбанк» и образован комитет кредиторов, куда вошли три человека. Последний в ближайшее время должен будет утвердить смету расходов на конкурсное производство в сентябре.

Предполагается, что на административно-хозяйственные нужды будут затрачено 4,12 млн рублей, из которых почти 1,9 млн рублей — это судебные издержки.

Напомним, инвентаризация имущества «Татагропромбанка», завершившаяся 22 августа, показала, что среди «активов» банка свыше 35 просроченных кредитов, в том числе восемь межбанковских, предоставленных двум другим банкротам — «ИнтехБанку» и «Татфондбанку». А общий размер недостачи — более 332,92 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. 22 мая 2017 года по иску Центробанка РФ его признали банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство до 21 мая 2018 года.

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Напомним, ООО «Татагропромбанк» входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка».

24 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» с требованием обанкротить ООО «Новая нефтехимия». Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей.