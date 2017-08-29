Тель-Авив, Израиль, 29 августа, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Установка монумента в честь подвига защитников и жителей Ленинграда в годы блокады во время Великой Отечественной войны планируется в Иерусалиме, сообщили в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

Блокадный Ленинград

Уточняется, что 24 августа в Иерусалиме побывал первый зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков. В ходе встречи с мэром израильского города Ниром Баркатом был поднят вопрос установки памятника. Поручение обсудить эту возможность Маркову дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Возможная реализация данного проекта ранее обсуждалась Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга с Обществом блокадников Израиля и Координационным советом организаций соотечественников в Израиле», — говорится в сообщении.

Петербургские авторы подготовили проект памятника, с которым и ознакомился Баркат. Проект монумента предполагает возможность доработки израильской стороной.

Российскую инициативу подержали председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны А. Гринзайд, представители российского посольства в Израиле и Российского культурного центра в Тель-Авиве, а также глава Координационного Совета организаций соотечественников в Израиле Л. Литинецкий.

«Мэр Иерусалима Н. Баркат выразил полную поддержку данному проекту и предложил рассмотреть несколько вариантов размещения памятника в центральной части города», — говорится в сообщении.

Чтобы претворить проект в жизнь, решено создать рабочую группу. Российская и израильская стороны уже осмотрели предлагаемые места для установки памятника.

Стоит отметить, что монумент появится в 2018 году. Средства на его создание предполагается получить от спонсоров.