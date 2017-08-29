Киев, 29 августа, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Призыв к соблюдению режима прекращения огня на линии разграничения в Донбассе разместил украинский президент Петр Порошенко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемирие

Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, обратившихся к Порошенко и к президенту России Владимиру Путину с призывом «полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня», украинский лидер написал:

«Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года. Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины».

Порошенко указал на то, что, находясь на военном совете в Краматорске, поднимал этот вопрос. Украинский президент определил конечной целью режима перемирия «восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, 28 августа Меркель и Макрон распространили совместное заявление, в котором обратились к главам двух государства — Порошенко и Путину — с призывом соблюдать режим тишины.

Ранее договоренность о режиме прекращения огня была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске. Режим тишины действует с 25 августа и не имеет срока окончания.

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