Вашингтон, 29 августа, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Испытания ядерной бомбы B61 были дважды в 2017 году проведены Пентагоном, сообщили в пресс-службе Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ).

Американская бомба B61

Отмечается, что испытаний B61 было два: первое — в марте 2017 года, второе — 8 августа. Бомбы не были оснащены ядерными боевыми частями.

Августовские испытания проводились на полигоне Тонопа (штат Невада, США). Бомба была сброшена бомбардировщиком F-15E.

По данным НУЯБ, целью испытаний являлось определение точности и надежности бомб — по параметрам полета. Они проводились в рамках программы продления срока службы B61.

Пентагон оценил испытания как успешные.

Напомним, единственная страна, которая на практике применила ядерное оружие, это США. В 1945 году были нанесены ядерные удары по японским городам — Хиросиме и Нагасаки. Это произошло 6 и 9 августа 1945 года — за 72 года до упомянутых выше испытаний.

Хотя ни одна страна больше не атаковала своих врагов атомными бомбами, остальные государства, имеющие ядерное оружие или ведущие ядерные разработки, объявляются Вашингтоном потенциальной угрозой.

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