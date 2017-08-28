Гуйян, Китай, 29 августа, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Сход оползня стал причиной гибели людей в уезде Наюн в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 28 августа агентство «Синьхуа».

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Жертвами схода оползня стали по меньшей мере три человека, еще 32 считаются пропавшими без вести. Инцидент произошёл около 10:40 в городке Чжанцзявань. В результате было повреждено около 34 домов.

Всего под завалами спасателями было найдено 10 человек, трое из которых были уже мертвы. Еще семеро в срочном порядке были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии.

Свыше 2 тыс. человек, включая сотрудников полиции, пожарных и медицинский персонал прибыли на место происшествия. В настоящее время продолжают вестись поисково-спасательные работы с применением 17 единиц специализированной техники и 8 дронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате схода оползня один человек погиб, еще двое получили травмы.

Напомним также, что в последнее время в Китае участились сходы оползней и селевых потоков в связи с большим количеством осадков, обрушивающихся на юг и восток страны.