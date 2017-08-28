Сеул, 29 августа, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Расстояние, преодоленное очередной северокорейской ракетой, составило 2,7 тысячи километров, сообщает Yonhap.

Baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

Уточняется, что высота полета составила 550 километров. В связи с этим в Сеуле срочно собрался совет национальной безопасности.

В связи с пуском ракеты в Японии временно приостановлено движение скоростных поездов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной ракетный пуск Пхеньяна произошел утром (по местному времени) 29 августа. Ракета, развалившись на три части, упала в Тихий океан — близ японского острова Хоккайдо.

В Токио заявили, что северокорейская ракеты нарушила воздушное пространство Японии. Ракету запустили из северокорейского района Сунан.