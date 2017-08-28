Москва, 29 августа, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Премьеру последней серии седьмого сезона американского сериала «Игра престолов» под названием «Дракон и волк» посмотрело рекордное число зрителей, сообщает Nielsen.

Логотип Игра Престолов

Фильм собрал у экранов свыше 12 млн человек. С учетом просмотров в интернете (через онлайн-сервис HBO Gо) их число составило 16,5 млн, сообщает The Verge.

Отметим, длительность финальной серии составила 81 минуту, что также является своеобразным рекордом для этого телепроекта.

Напомним, седьмой эпизод «Игры престолов» вышел на экраны 16 июля 2017 года. 28 августа была показана последняя серия.

Телеканал HBO планирует завершить сериал, отсняв восьмой сезон. Предположительно, премьера состоится в конце 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно, что актер Кит Харрингтон — звезда «Игры престолов» — снимется в минисериале «Порох».