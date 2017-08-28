Москва, 29 августа, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Мир был бы более безопасным, если бы Соединённые Штаты Америки оставались в пределах собственных границ. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Everett, Marshall. 1899 Американский империализм

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«Давайте на секунду представим себе, что американцы остаются в пределах собственных границ и никуда за эти границы не выходят, не вмешиваются в дела других государств, не объявляют войны, не вводят санкции. Вот насколько более безопасным был бы мир. Я уверен, не было бы ни северокорейской проблемы, ни иранской проблемы, ни саудовской проблемы, ни сирийской проблемы. Ничего бы этого не было, если бы американцы оставались там, где они должны были оставаться по закону, по тем нравственным устоям, которые для себя в какой-то момент определило человечество», — уверен Константин Косачёв.

«Именно они первыми нарушили эти нравственные устои, именно они нарушили эти законы, спровоцировав тем самым все последующие кризисы в истории современного человечества», — добавил член Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США в России Джон Теффт в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что введённые бывшим президентом США Бараком Обамой антироссийские санкции были альтернативной военному столкновению двух стран. Теффт также назвал экономические санкции тупым элементом, однако тут же признал их эффективными.