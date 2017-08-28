Цитата из видео Датчики ВИДЕО Монтаж Аки Керченского моста

Симферополь, 29 августа, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Транспортировку и монтаж арочных пролетов моста через Керченский пролив сопровождает мониторинг специальной системы датчиков, сообщили в пресс-службе проекта «Крымский мост».

«Технологическая операция по транспортировке и монтажу арочных пролетов Крымского моста сопровождается комплексным мониторингом инженерных конструкций и систем, — говорится в сообщении. — Он не только позволяет оперативно отслеживать и в случае необходимости реагировать на возникающие изменения, но и создаст уникальную базу для проектирования в будущем объектов, аналогичных проекту Крымского моста».

Как рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института диагностики Светлана Боханова, установленные датчики позволяют контролировать изменение напряженно-деформированного состояния. Все параметры стекаются в один центр и отслеживаются в режиме реального времени.

«Действительно, это комплексная система, уникальная. Потому что одновременно работают более ста датчиков. При этом они опрашиваются в реальном режиме времени. Показания выводятся на множество экранов, потому что такое количество датчиков вывести сразу же на одном экране нереально. И проектировщики, и строители могут одновременно и увидеть, и оценить, в каком напряженном состоянии сейчас находится пролетное строение и другие элементы, задействованные в транспортировке», — сказала она.

Напомним, 28 августа в Керченском проливе начался первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста. Началась подготовка к подъему на фарватерные опоры железнодорожного арочного пролета массой шесть тысяч тонн.