Будапешт, 29 августа, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе рабочего ланча обсудили вопросы европейской повестки дня. Об этом накануне, 28 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Напомним, Путин сегодня прибыл в Будапешт. В рамках визита он посетил церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо. Также он пообедал с Орбаном.

«В ходе ланча на протяжении полутора часов обстоятельно обговорили ход развития двусторонних отношений, сверили часы по ходу реализации крупных проектов, в первую очередь «Пакш», обменялись мнениями по европейским делам», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что разговор Путина с Орбаном был «предельно откровенным и весьма субстантивным».

Также Путин и Орбан ознакомились с докладами сопредседателей межправительственной комиссии, в которых говорилось о позитивной динамике развития двусторонних экономических отношений и их росте более чем на треть.

По словам Пескова этот значительный рост обусловлен не нефтяной конъюнктурой, а в чистом виде увеличением объема инвестиций, открытием новых совместных предприятий и производств.