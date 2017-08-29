Псков, 29 августа, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Новая школа в псковском пригороде Борисовичи — Инженерно-лингвистическая гимназия — откроет двери для учеников 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах администраций города и области, 28 августа школа успешно прошла очередной этап общественной приёмки: родители учеников не высказали ни одного замечания.

Pskov.ru Новая школа в Пскове готова к 1 сентября

Новая школа занимает 18 тыс. кв метров и станет самой инновационной в регионе: здесь установлены новые компьютеры, есть кабинеты робототехники и оборудованные кабинеты технологии для мальчиков и девочек. На всей территории школы работает wi-fi, в каждом классе есть кондиционеры. В ближайшее время планируется усовершенствовать систему электронных пропусков, снабдить их функцией карты для оплаты питания в школе: родители смогут перечислять на них средства, а дети смогут оплачивать с их помощью завтраки и обеды.

В школе будут работать четыре спортивных зала: зал для хореографии и борьбы, тренажёрный зал, общий большой и ещё один дополнительный. Залы оборудованы душевыми и раздевалками, приспособленными для особых детей.

Отметим, что 25 августа эксперты оценили доступную среду в новой школе. Представители коррекционных учреждений и общественных организаций инвалидов Псковской области прошли по школе и на себе испытали, как дети с ограниченными возможностями смогут войти в здание при помощи специального подъёмника, раздеться в гардеробе и с помощью специальной системы навигации наметить свой дальнейший маршрут. Между этажами они могут перемещаться на лифтах, а в школьном актовом зале есть специальный пандус, который поможет школьнику-колясочнику без труда попасть на сцену.

Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко сообщила, что к 1 сентября в школьных коридорах появятся указатели со шрифтом Брайля и светящиеся таблички на лестницах. На всех этажах трёхэтажного здания школы расположены санитарные зоны с поручнями.

В здании установлены 73 камеры внутреннего и наружного наблюдения, на случай пожара на каждом этаже есть невоспламеняющиеся комнаты безопасности, снабжённые вентиляционной системой. Кроме того, по всей территории учебного заведения расположены кнопки экстренного вызова, с помощью которых ребёнок в любой момент может позвать на помощь.

В новом учебном году здесь будут учиться около 1350 школьников, в том числе два ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. В инженерно-технических профильных классах учащиеся гимназии будут изучать азы био-, медиа — и промышленной инженерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства на строительство новой школы были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы. Школа в Пскове построена впервые за 25 лет. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета.