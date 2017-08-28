Москва, 28 августа, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Михаил Задорнов, который является главой правления банка ВТБ24, вернулся в состав правления банка ВТБ. Соответствующее решение принял сегодня, 28 августа, совет директоров Банка ВТБ (ПАО), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Gov39.ru Михаил Задорнов

Сообщается, что Задорнов будет находиться в составе правления банка ВТБ до 9 июня 2022 года.

Стоит отметить, что 31 мая 2017 года Задорнов был выведен из состава правления банка ВТБ.

Также в пресс-службе ВТБ подчеркнули, что Задорнов будет членом правления с даты получения согласования его кандидатуры Банком России.

Напомним, в начале лета 2017 года стало известно, что банки ВТБ и ВТБ24 будут объединены к началу 2018 года. Глава ВТБ Андрей Костин тогда заявил, что идет интенсивное согласование будущей структуры единого банка.

При этом Костин отметил, что у него есть некоторые расхождения с Задорновым по поводу структуры будущего единого банка.