Багдад, 28 августа, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Военные Ирака заявили, что они столкнулись с жестоким сопротивлением со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбежавших из Талль-Афара и укрывшихся в небольшом городке аль-Аядия, 28 августа сообщает Reuters.

Raad Azeze Военнослужащие Ирака

«Наши разведданные показывают, что самые отчаянные боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрылись в населённом пункте аль-Аядия», — заявил представитель оборонного ведомства Ирака подполковник Салах Карим.

«Наступление началось с двух фронтов, чтобы отвлечь боевиков… В общей сложности четыре террориста-смертника, управляющие заминированными транспортными средствами, атаковали наши войска. Атаку смертников прикрывали снайперы. Мы были вынуждены замедлить продвижение войск, чтобы избежать больших потерь среди наших солдат», — добавил Карим.

Напомним, 20 августа власти Ирака заявили о начале операции по освобождению города Талль-Афар, в котором укрылись боевики после поражения в Мосуле в июле 2017 года.

За последние несколько дней войскам Ирака удалось полностью освободить всю территорию северо-западного города Талль-Афар. После завершения операции в аль-Аядия оборонное ведомство планирует заявить о полном освобождении Ирака от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До начала операции в Талль-Афаре считалось, что 50 тыс. военнослужащих Ирака будут противостоять около 2 тыс. боевиков. Численность террористов, укрывшихся в населённом пункте аль-Аядия, пока не известна.