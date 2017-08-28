Вашингтон, 28 августа, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп разрешил американской полиции использовать армейскую экипировку, крупнокалиберное оружие и гранатомёты, сообщает агентство Associated Press.

North Charleston Полиция. Южная Каролина, США

По мнению генерального прокурора США Джеффа Сешнса, это «даст гарантии жизненно необходимого оснащения для выполнения полицейскими своих обязанностей и не позволит криминалу, насилию и беззаконию стать нормой».

Уточняется, что это решение снимает ограничения, установленные при президентстве Барака Обамы и запрещающие полицейским использовать камуфляжную одежду, бронежилеты высоких классов защиты, многие типы огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Эти ограничения слишком велики, и мы не будем ставить их выше общественной безопасности», — указал Джефф Сешнс.

Ранее СМИ сообщали о намерениях президента США Дональда Трампа отменить существующие ограничения на армейскую экипировку и оружие для американской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в США накаляется противостояние различных групп общества, выливающееся в уличные столкновения и разрушение памятников.