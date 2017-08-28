Кострома, 28 августа, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Педагоги, врачи, дети и пенсионеры, живущие в Костромской области, в недостаточной мере защищены от гриппа. Об этом сообщило региональной управление Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

За прошлый год прививки от гриппа сделали более 200 тысяч жителей Костромской области. При этом главный санитарный врач области Александр Кокоулин считает это число недостаточным — доля граждан, получивших вакцину (35%), оказалась ниже среднего значения по России.

Больше всего шансов заболеть у жителей Нейского района и города Нея, а также населения Островского, Пыщугского и Солигаличского районов. В семи районах области прививками охвачено менее трети детей дошкольного возраста.

При этом прививки не делают не только обыватели, но и медицинские работники. Треть сотрудников медицинских организаций прививок не получили.

Всего в этом году от гриппа привилось 228 тысяч жителей Костромской области, из них 58 тысяч — дети.

Напомним, что прививка от вируса бесплатна для школьников, студентов, работников медицинской, образовательной, транспортной, коммунальной, социальной и др. сфер, а также взрослых, чей возраст превышает 60 лет.

Для остальных цена препарата составит около 260 рублей. В область уже доставили первую партию вакцины против гриппа для детей «Совигрипп».