Москва, 28 августа, 2017, 21:39 — ИА Регнум. «ЦИК внес в правительство предложение, в частности, по увеличению фонда оплаты труда членов участковых избирательных комиссий. На заработную плату предлагается выделить 1,9 миллиарда рублей», — цитирует РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Ранее СМИ сообщили о том, что в России в конце 2017 года планируются дополнительные бюджетные расходы в объеме 100 миллиардов рублей, которые могут стать дополнительным фактором поддержки президента Владимира Путина на выборах главы государства.

Например, по данным источников агентства Bloomberg, эти расходы стали возможны из-за увеличенных налоговых поступлений. Также агентство отмечает, что Минфин рассчитывает на одобрение предложения о дополнительных расходах правительством и Госдумой до конца года.

На что пойдут эти деньги, источники агентства не уточнили.

«С учетом новшеств в законодательстве, принятых весной-летом 2017-го, члены избиркомов теперь по закону должны работать больше, например, информирование о выборах должно начинаться не за 10 дней, а за 30 дней, — считает политолог Дмитрий Гусев, — Поэтому логично, если труд будет вознагражден. Речь идет не об увеличении заработной платы за то же количество работы, а, если будут правительством выделены деньги, то они пойдут на оплату труда сверх обычного периода работы избиркомов. Возросло и количество УИКов, и количество избирателей на один участок в среднем».