Москва, 28 августа, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не подтвердило информацию о наличии российского гражданства у министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передаёт 28 августа «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

«По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют», — ответили в министерстве на запрос издания.

Как передавало ИА REGNUM, в начала августа лишённый гражданства Украины экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Павел Климкин «этнически не украинец, а русский, родился в России». «Насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», — заявил Саакашвили.

«Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь», — обратился он в этой связи к президенту Украины Петру Порошенко.

Глава МИД Украины, являющийся уроженцем коренного русского города Курска, в ответ на эти обвинения заявил, что «в отличие от некоторых, не коллекционирует паспорта и ложь». «Моя Родина была, есть и будет Украина», — сказал Климкин.

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