Абу-Даби, 28 августа, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты объявили о сокращении экспорта нефти. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 августа, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Пустыня

Он заявил, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) уведомила своих клиентов о снижении поставок нефти до конца 2017 года.

Ожидается, что в октябре 2017 года ADNOC снизит поставки нефти сортов Murban, Das и Upper Zakum на 10%. Стоит отметить, что на минувшей неделе компания сообщила своим клиентам, что сентябрьский план отгрузки нефти также сокращён на 10%.

«В соответствии с обязательствами ОАЭ в ОПЕК, ADNOC проинформировала своих клиентов о снижении поставок нефти в октябре. В октябре ADNOC сократит поставки нефти сортов Murban, Das и Upper Zakum на 10%. ADNOC объявила о снижении ежемесячных поставок нефти до конца всего 2017 года в знак подтверждения обязательств ОАЭ по сокращению добычи нефти в рамках членства в ОПЕК», — написал аль-Мазури в своём аккаунте в Twitter.

Напомним, ОПЕК и ряд других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в частности Российская Федерация, в конце 2016 года договорились скоординировано сократить уровень добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. 300 тыс баррелей из этого объема приходится на Россию.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Стоит отметить, что сейчас на нефтяном рынке наблюдается временное сокращение добычи не только из-за соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран, но и других факторов.

Так, ураган «Харви», которые образовался над Мексиканским заливом и обрушился на американский штат Техас, привел к тому, что добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась более чем на 25%.

Добыча нефти сокращается в Ливии из-за роста активности террористов. При этом ещё в начале лета там отмечался рост уровня добычи.