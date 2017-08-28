Хьюстон, США, 28 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В одном из зданий в центре города Хьюстон в американском штате Техас прогремел сильный взрыв, после которого начался пожар, сообщает газета «Известия».

Пожарник

По информации издания, ссылающегося на свидетельства очевидцев, из окон здания вырывается пламя и густой черный дым.

Уточняется, что в этом здании располагается адвокатское бюро.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, идёт тушение пожара.

Напомним, ранее территория штата Техас и город Хьюстон были накрыты ураганом «Харви», в результате чего пострадали три человека, было разрушено много городских строений, затоплены улицы города, энергоснабжение нескольких районов было нарушено.

Синоптики считают, что ураган «Харви» повлечёт мощные ливни. В ближайшие несколько дней на территории штата Техас могут выпасть порядка 1,3 тыс. мм осадков.

В США пострадавшими от урагана «Харви» уже официально признаны порядка 6,8 млн человек. Ураган считается сильнейшим за последние 12 лет.