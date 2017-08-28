Мадрид, 28 августа, 2017, 19:37 — ИА Регнум. «Проводившиеся несколько раз в Каталонии так называемые «всеобщие консультации» не привлекали особого внимания ведущих мировых финансовых инвесторов, — размышляет аналитик информационного портала El Confidencial Эдуардо Сеговия. — Бо́льшая их часть даже просто не подозревала о том, что каталонцы что-то там обсуждают и за что-то голосуют. Однако с предполагаемым референдумом 1 октября все обстоит иначе. На этот раз в крупнейших финансовых центрах мира и прежде всего — в лондонском Сити царит легкая паника, вследствие которой крупным банками приходится объяснять ведущим клиентам создавшуюся ситуацию и наиболее вероятные сценарии её развития».

Барселона

«Страх вызывает не гипотетическая каталонская независимость, которую никто не считает достижимой, а возможная финансовая и экономическая нестабильность, возникающая непосредственно перед 1 октября и после него. Люди беспокоятся: увидим ли мы, образно говоря, столкновение поездов, которое разрешится выздоровлением Испании, или же возникнут беспорядки, которые перетекут в прямую конфронтацию, в том числе и физическую», — поясняет автор.

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«В лондонском Сити считают, что благоразумие должно восторжествовать, и Испания останется неразделенной. За это говорят не только данные опросов, показывающие, что чисто сторонников отделения Каталонии уменьшается, а противников этого процесса, наоборот, растёт. До каталонского руководства, в конце концов, должно дойти, что международное непризнание независимой Каталонии — это всерьёз. И слова Жана-Клода Юнкера, что Барселоне придется встать в хвост живой очереди в ЕС и пройти все процедуры — это тоже взаправду. Так что все должно закончиться очередными просьбами Каталонии о предоставлении налоговых льгот и увеличении перераспределяемых центром субсидий из бюджета. Если никому не хочется, чтобы на улицах каталонских городов дошло до вооруженных столкновений», — отмечает Сеговия.

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