Вашингтон, 28 августа, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных должностных лиц в Госдепартаменте, включая главного посланника США в Организации Объединенных Наций, объявили о том, что они оставляют свои посты, пишет издание Foreign Policy.

Трейси Энн Джейкобсон

Трейси Энн Джейкобсон, помощник государственного секретаря по делам международных организаций, включая ООН, (также бывший посол США в Туркменистане, Таджикистане и Косово) объявила своим сотрудникам в пятницу 25 августа, что остается на своем посту только до начала октября, но не указала, почему его покидает, сообщает Foreign Policy.

Ее уход приходится примерно на то время, когда Трамп планирует выступить перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Также 25 августа Уильям Браунфилд, помощник госсекретаря США по международным делам о наркотиках и правоохранительной деятельности, сообщил своему департаменту, что также уходит в отставку — к концу сентября. Примечательно, что жена Браунфилда, Кристи Кенни, одна из самых старших советников иностранной службы в Госдепартаменте, объявила об отставке четыре месяца назад.

Эти заявления следуют за потоком других громких увольнений из Государственного департамента — с момента вступления в должность президента Трампа в январе 2017 года. Специалисты по внешней политике либо уходят самостоятельно из-за растущих разочарований в администрации, либо подвергаются сокращению. Напомним, правительство США собирается резко сократить финансирование бюджета департамента на 37%.