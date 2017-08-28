Ереван, 28 августа, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе, заявил во время встречи с участниками молодежного слёта «Базе» президент Армении Серж Саргсян.

president.am Серж Саргсян и Владимир Путин на встрече в Сочи 23 августа 2017 г

Хотя встреча состоялась 26 августа, а в распространённом по итогам встречи пресс-релизе нет упоминания о том, что Саргсян говорил с участниками молодежного слёта о нагорно-карабахском урегулировании, государственное информационное агентство «Арменпресс» спустя два дня распространило видеозапись выступления Саргсяна.

«Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений. Я просто несколькими словами представил ситуацию, которая царит сегодня на линии соприкосновения, и представил свое видение относительно намерений нашего соседа. Всего лишь это. Мы не обсуждали какой-либо подобный вопрос», — сказал президент Армении.

Президент также коснулся комментариев к недавнему заявлению бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричарда Хогланда.

Отвечая на вопрос о связи между заявлением Хогланда и встречей Саргсян-Путин, президент ответил, что связь между этими двумя событиями маловероятна, тем более, что бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США после своей отставки также высказал мнение относительно переговоров в более свободном статусе.

«Хогланд покидает свой пост, и однажды он должен был высказать свое мнение в более свободном статусе, поскольку одно дело быть действующим сопредседателем, другое — когда уходишь в отставку. Если помните, и при предыдущем было точно так же. В общем, сложилась такая традиция, поскольку в этом случае его слова не обязывают: завтра, послезавтра он не будет участвовать в переговорах, на которых одна из сторон может сослаться на его слова.

Что касается слов Хогланда, то для меня все это не новость. Но для многих, думаю, это доказательство того, что раньше наша позиция и наши встречи неверно комментировались. Об этом неоднократно говорили руководители стран-сопредседателей и, в общей сложности, эти положения были выдвинуты уже больше 10 лет назад. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти положения были реализованы, их необходимо документировать днями, неделями, месяцами, потому что любое слово, любая запятая в этом документе имеют важное значение», — цитирует Саргсяна «Арменпресс».

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Армении Сержем Саргсяном состоялась в Сочи 23 августа. Как сообщала тогда пресс-служба президента Армении, «главы двух государств — стратегических партнёров обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах». Президенты Саргсян и Путин обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

После окончания встречи на сайте радиостанции «Голос Америки» с пометкой «срочно» появилось сообщение сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричарда Хогланда, в котором дипломат представил основные пункты урегулирования конфликта.

Переговоры по Нагорному Карабаху в очередной раз близки к развязке?